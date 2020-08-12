Google, Apple Kullanıcılarının Beklediği 2 Önemli Özelliği Açıkladı

Google, Apple kullanıcılarının uzun zamandır beklediği 2 önemli özelliği sonunda iOS platformuna hazırladığını açıkladı.

  • Ercan Uğurlu
Google'dan Apple'a 2 Önemli Özellik Geliyor

Uzun bir aradan sonra Google'ın Haritalar uygulaması Google Maps, Apple Watch'a geri dönüyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Google, Apple'ın giyilebilir cihazlarına Haritalar uygulamasının yeni bir sürümünü sunmaya başlayacağını açıkladı. Uygulama, mevcut konumunuzdan evinize, işinize ve önceden kaydettiğini diğer yerlere yürüme, bisiklet veya otomobil sürüş yönleri ile ulaşmanıza olanak tanıyor. Aynı zamanda toplu taşıma ile de çalışıyor.

Google Haritalar uygulamasının akıllı telefonlardaki benzer sürümünü Apple Watch akıllı saatlere de getirecek olan Google, böylece Apple Watch kullanıcılarına saatleri üzerinden kolay navigasyon takibi yapma olanağı tanıyacak.

Şirket ayrıca CarPlay'in bölünmüş ekran işlevini desteklemek için de Haritalar uygulamasını güncelliyor. Böylece CarPlay kullanıcıları, Google Maps'i açtıkları anda medyayı ve diğer uygulamaları kullanabilecekler. Bu CarPlay kullanıcılarının bir süredir Google'dan beklediği bir özellikti.

Bu güncellemelerin ne zaman kullanıcılara sunulacağı şimdilik belli değil. Google, güncellemelerin geleceği tarihi veya direkt olarak güncellemeyi sunduklarını yakında açıklayacaktır.

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