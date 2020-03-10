Google, Apple'ın iMessage Uygulamasından Bir Özelliği Devreye Sokacak

Google'ın 2019 yılında Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı yeni "Zengin İletişim Hizmetleri" anlamına gelen RCS (Rich Communication Services), Google Messages olarak da biliniyor ve Google Play uygulama mareketinde bu isimle bulunabiliyor. Whatsapp, Facebook Messanger, Telegram ve iOS tarafında iMessage uygulamasına alternatif olarak kullanılabilen bir mesajlaşma uygulaması olan Google Messages, yeni sürümünde ise, benzer bir özelliği kullanıma sunacak.
9to5Google'ın haberine göre, Google Messages, bir sonraki sürümünde iMessage'de alıntı yapacak. Messages uygulamasının beta sürümünü güncelleyen Google, yeni sürümde gelen mesaja emoji ile hızlı tepki verme özelliğini devreye sokuyor.
Gelen mesajın üzerine basılı tuttulduğunda açılan menü üzerinden hızlıca emojilerle cevaplama yöntemini içeren yeni yöntem, aslında sadece iMessage tarafından değil, Facebook tarafından da uzun süredir kullanılıyor. Facebook üzerinde, gönderilerde "Beğen" tuşuna basılı tutulduğunda ortaya çıkan emojiler üzerinden, mesajı beğenebiliyor, gülücükle cevaplayabiliiyor, kalp atabiliyor ve bunun gibi birkaç emoji ile tepki verebiliyorduk. iMessage'da da mesajlaşmalarda kullanılan bu yöntem, yeni dönemde Google Message uygulamasında da kullanıma sunulacak.
Şu an geliştiricilere açık olan bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise şimdilik bilinmiyor.
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