Everest'in Yarısı Boyutundaki Dev Asteroid, Dünyaya Yaklaşıyor

Önümüzdeki ay, Everest Dağı'nın yarısı boyutunda bir asteroid Dünya'ya doğru gelecek ancak bilim adamları, bu göktaşının gezegenimizle çarpışmasının beklenmediğini söylüyorlar. 52768 (1998 OR2) adı verilen bu cisim 1,6km ve 4km aralığında bir genişliğe sahip ve 6290589,34 kilometre yakınımızdan saatte 31319,44 kilometre hızla geçecek.
Asteroid, NASA tarafından ilk defa 1998 yılında keşfedilmişti ve "eğer Dünya'ya çarparsa küresel etkiler yaratacak kadar büyük" olarak tanımlanmıştı.
NASA'nın Dünya ile çarpışabilecek nesneleri takip eden Yakın Dünya Nesne Araştırmaları Merkezi tarafından söylenene göre bu geçişin 29 Nisan Çarşamba günü 04:56 ET saatinde yaşanması bekleniyor.
52768'in keşfi, NASA'nın yeni "yakın-Dünya nesneleri arayışını hızlandıran son teknoloji bilişim ve veri analizi donanımını" kurmasının hemen ardından geldi. CNN'in belirttiğine göre asteroidin Güneş'in etrafında bir turu tamamlaması 1.340 gün veya 3,67 yıl sürüyor ve kendi çevresinde bir turu 4,11 günde tamamlıyor.
Bu ay bir başka, daha küçük bir asteroid daha, üç yıldır Dünya'nın yörüngesinde olduğunun keşfedilmesi ile haberlere konu olmuştu.
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