Google, Play Store İçin Apple'ın App Store'da Yaptığını Yapıyor

Geçen yıl ekim ayında App Store'a uygulama koyup satmaya çalışan uygulama geliştiricilerinin yüksek komisyon oranlarından şikayet etmesi üzerine Apple, yılda 1 milyon dolardan daha az kazanan üreticilerden aldığı komisyonu %15'e düşürdüğünü açıklamıştı. App Store üzerinde uygulama satan firmaların büyük çoğunluğu bu kategoride olduğundan, indirim memnuniyetle karşılanmıştı.
Şimdi Google da Google Play Store'da Apple gibi indirime gittiğini duyurdu. Şimdiye kadar üreticilerden aldığı komisyonu yarıya indirdiğini ve bundan böyle Play Store komisyonlarının %15 olacağını açıkladı. Bu hareket aynen Apple'ınkine benziyor ancak küçük farklılıklar söz konusu.
App Store'da, yılda 1 milyon dolardan az gelir üreten tüm kullanıcılar bu yeni orana hak kazanıyor ancak bu sınırı aştıkları anda %30 komisyon tekrar geliyor. Üstelik 1 milyon sınırını geçtikleri taktirde bir sonraki yıl indirimden yararlanmaları mümkün olmuyor. Öte yandan Google, tüm uygulama geliştiricilerden %15 komisyon alıyor, bir milyon doları geçene kadar herhangi bir değişiklik yapmıyor. O seviyeden sonra ise standart fiyatlandırmadan devam ediliyor. Bunun anlamış şu: Bir uygulama geliştiricisi bir yıl içinde 3 milyon dolar kazanırsa, ilk bir milyon için %15, geriye kalan 2 milyon için %30 komisyon ödemek zorunda.
Play Store'da ürün satan üreticilerin büyük bir kısmı bu gelişmeden son derece memnun, çünkü 1 milyon dolar oldukça yüksek bir hedef. Ancak Epic Games gibi büyük uygulama stüdyolarının sürümü çok yüksek olduğundan ne Apple ne de Google'ın uygulama pazarındaki bu indirimlerden yararlanamıyorlar.
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