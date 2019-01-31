Google Asistan, Yüz Tanıma Özelliğine Kavuşabilir

Google'ın dijital asistanı Google Asistan, pek yakında yüzünüzü tanıma yeteneğine sahip olabilir!

  • Doğan Kürşat Aktaş
Google Asistan, Yüz Tanıma Özelliğine Kavuşabilir

Google Asistan uygulamasının yeni beta sürümünde ortaya çıkan kodlar, Google'ın sanal asistanının yakın zamanda kazanması muhtemel yeni bir yeteneği ortaya çıkardı.

Android Police tarafından Google Assistant uygulamasının APK dosyasında (uygulama paketi dosyası) rastlanan kodlar, Google Asistan'ın yakın zamanda kazanabileceği yeni özelliğin detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Google'ın yeni özelliğe verdiği isim ise "Face Match" (Yüz Eşleşmesi). Bu özellik sayesinde Google Asistan, cihazınızdaki dijital asistana sesli komut verilmesi halinde komut veren kişinin yüzünü tarayarak belirli sorular için en uygun cevapları verebilecek. Bu sayede Google'ın dijital asistanı ses tanıma özelliğinin yanı sıra en uygun cevapları verebilmek adına sesli komutu veren kişiyi tanıyıp tanımadığını görsel olarak teyit edebilecek.

Özellik sayesinde Google ayrıca cihazınıza başka kişilerin yüzleri de kaydetmenizi sağlayarak cihazınıza komut vermeleri halinde kaydedilen kişilere özel cevaplar da sağlayabilecek. Elbette ki özelliğin kullanılabilmesi için bir kameraya ihtiyaç duyulacağı için Google Home Mini gibi cihazların kullanıcıları, Google'ın ses tanıma teknolojisine güvenmeye devam etmek durumundalar.

Hatırlatmak gerekiyor ki Google'ın uygulama paketlerine düştüğü notlardan yapılan çıkarımlar hala son derece spekülatif olma özelliği taşıyor ve Google'ın herhangi bir sebeple özelliği kullanıcılarına sunmaktan vazgeçme ihtimali bulunuyor. Bu sebeple Google'ın bu özellik ile ilgili nasıl bir hamle yapacağını bekleyip görmek durumunda olacağız.

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