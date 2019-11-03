Google, Bir Devi Daha Satın Aldı!
Söylenti gerçeğe dönüştü, Google dev bir firmayı da satın alarak bünyesine dahil etti!
- Levent Öztürk
Firmaların bugün yaptığı duyuruya göre Fitbit, Google tarafından yaklaşık 2,1 milyar dolar değerinde tek ödemeli bir anlaşma ile satın alındı. Fitbit, arama devinin bünyesine dahil olacak ve donanım ekibinin bir parçasını oluşturarak yeni nesil giyilebilirler üretecek.
Fitbit CEO'su James Park ve Google'ın donanım lideri Rick Osterloh tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa, gelecekteki Fitbit cihazları Wear OS kullanacak.
Park, Google'ın kaynakları ve küresel platformu ile Fitbit'in, giyilebilir kategorisinde yenilikleri hızlandırabileceğini, daha hızlı ölçeklenebileceğini ve sağlık özelliklerini daha da erişilebilir yapabileceğini söyledi. Wear OS'tan Sameer Samat da Fitbit'in donanım bilgisi ile Google'ın yazılımlarını bir araya getirmekten heyecan duyduklarını belirtti.
Bir süredir Fitbit'in satılacağı ve Google'ın ana firması Alphabet'in ilk aday olduğuna yönelik söylentiler bulunmaktaydı. Anlaşmanın, düzenleyiciler ve Fitbit hissedarları tarafından onaylanmasının ardından önümüzdeki yıl tamamlanması bekleniyor. Ayrıca Fitbit'in piyasa değerinin yaklaşık 1,6 milyar dolar olarak hesaplandığı düşünülürse, Google'ın beklenenden daha fazla ödediği ve firmayı kesinlikle donanım stratejisine eklemek istediği görülebiliyor.
Fitbit, cihazlarının gelecekte de hem iOS hem de Android cihazlarıyla çalışacağını belirtiyor. Google da, veri toplanacak olsa bile, Fitbit sağlık verilerinin Google reklamları için kullanılmayacağının altını çiziyor. Bu anlaşmanın var olan Fitbit kullanıcılarının yanı sıra Google'ın Fossil gibi diğer Wear OS ortaklarını yakın ve orta dönemde nasıl etkileyeceğini ise zaman gösterecek.
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