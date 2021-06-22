"Google Çalışmayı Durdurdu" Hatası Can Sıkıyor. İşte Hatanın Çözüm Yolları

Android kullanıcıları, cihazlarındaki Google hizmetlerinin sürekli olarak çalışmayı durdurması sorunu yaşıyor. "Google Çalışmayı Durdurdu" şeklindeki hata mesajı nedeniyle telefonlarında iş yapmakta zorlanan kullanıcılar, bu mesajın tekrar tekrar ortaya çıkması nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Bu sorun, Türkiye dahil çeşitli ülkelerdeki kullanıcıların başına geliyor gibi görünüyor.
Sorunla ilgili önerilen çözümler şu şekilde:
"Google Çalışmayı Durdurdu" Hatası Nasıl Düzeltilir?
- Play Store'a girin
- Profil simgenize dokunun
- Uygulamaları ve cihazları yönet'e dokunun
- "Google" uygulamasını seçin
- En son güncellemeyi silmek için çöp kutusu simgesine dokunun.
Deneyebileceğiniz bir diğer yöntem ise, Google Play Store önbelleğini ve verilerini temizlemek
Google Play Store Önbelleği Nasıl Silinir?
- Ayarlar'da, Uygulamalar bölümünü açın
- Uygulamalar arasından Google Play Store'u bulun
- Depolama satırına dokunun
- Veriyi Sil ve Önbelleği Temizle simgelerine dokunun
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