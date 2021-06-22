Eğer Bu 8 Uygulamayı Android Telefonunuza Kurduysanız, Hemen Silin!

Google Play Store'daki sekiz Android uygulamasının, Joker kötü amaçlı yazılımını içerdiği tespit edildi. Quick Heal Security Labs tarafından tespit edilen uygulamalar, Android akıllı telefon kullanıcılarından veri toplayıp çalabiliyor ve farklı sorunlar yaratabiliyor.
Neyse ki araştırma firması sorunu Google'ın dikkatine sundu ve virüslü sekiz uygulamanın Play Store'dan kaldırıldığı bildirildi. Bu uygulamalar artık indirilemiyor, ancak daha önce indirildiği için hala bir tehdit oluşturmaya devam ediyorlar.
Joker kötü amaçlı yazılımı bir kullanıcının verilerini çalabiliyor ve hatta kullanıcıları asla kabul etmedikleri pahalı ücretli aboneliklere gizlice kaydedebiliyor. Kötü amaçlı yazılım, kişinin cüzdanında hatırı sayılır bir delik açabilmekle kalmıyor, listelerini, cihaz bilgilerini, mesajları ve daha fazlasını çalabiliyor.
Bu uygulamaları indiren tüm Android akıllı telefon kullanıcılarının, bunları mümkün olan en kısa sürede kaldırmaları ve bir güvenlik aracı kullanarak cihazlarını virüs taramasından geçirmeleri önemle tavsiye ediliyor.
Virüslü uygulamaların listesi ise şu şekilde:
- - Auxiliary Message
- - Fast Magic SMS
- - Free CamScanner
- - Super Message
- - Element Scanner
- - Go Messages
- - Travel Wallpapers
- - Super SMS
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın