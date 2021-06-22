Eğer Bu 8 Uygulamayı Android Telefonunuza Kurduysanız, Hemen Silin!

Google Play Store'daki 8 Android uygulamasının son derece tehlikeli olan bir zararlı yaydığı açıklandı. Eğer bu 8 uygulamadan birini daha önce kurduysanız, hiç vakit kaybetmeden silin!