Google Chrome'dan 2020'de Neler Bekliyoruz?

Chrome, kendi açısından iyi bir 2019'u geçirdi. Tarayıcı, yaşadığı bir güncelleme sorunu dışında dünyanın en popüler web tarayıcısı olmayı sürdürdü. Bu elbette Google'ın artık arkasını yaslanıp, oturacağı anlamına gelmiyor. 2020'de Chrome'u birçok yeni teknoloji bekliyor. İşte bunlardan bazıları.
Mobil cihazlarda koyu mod: 2020'de Chrome'dan en çok beklenecek özelliklerden bir tanesi, koyu mod olacak. Android'li telefonunuz veya tabletiniz varsa, bu işlevin deneysel sürümünü chrome://flags altından etkin hale getirebilirsiniz.
Bunun için 'Android web contents dark mode' ve 'Android Chrome UI dark mode' ayarlarını etkinleştirmeli, tarayıcıyı baştan başlatmalı, Ayarlar menüsünü açmalı ve 'Temalar' altından 'Koyu'yu seçmelisiniz. İşlev şu anda deneysel olduğundan, tamamlandığında farklı görünebilir.
Paralel indirme: chrome://flags altından etkin hale getirebileceğiniz bir başka işlev, paralel indirme. Bu işlev, dosyayı birkaç parçaya bölüp indiriyor. Yani eski dosya indirme yöneticileriyle aynı mantıkla çalışıyor.
QR kodlarıyla sayfa paylaşma: Yeni işlev, cihazınızda oluşturduğunuz QR koduyla web sayfalarını paylaşmanıza izin verecek. Opera böyle bir işlevi uzun süredir sunsa da, çoğu kullanıcının QR kodlarına özel merakının olduğu söylenemez. Bize sorarsanız, olta saldırılarından uzak kalmak için siteleri her zamanki yollardan, eposta veya mesaj üzerinden paylaşmak daha iyi.
Yeni sekme geçişi: Chrome'da sekmeler arasında geçiş yaparken, şu an sekmeleri büyük kartlar halinde görüyoruz. 2020'de bu değişebilir ve aynı ekranda yeni seçenekler görebiliriz. Bunun tam olarak bir gelişme olup olmadığı ise tartışılabilir.
Dahili parola yöneticisi: Google, 2019'un sonlarına doğru sunduğu işlev ile çevrimiçi hesaplarınızın bir hack olayına karışıp karışmadığını size bildirmeye başlamıştı. Şu an dedikodudan ibaret olan parola yöneticisi ise, Google'ın Mozilla'nın izini takip etmesi halinde gerçeğe dönüşebilir.
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