Google Chrome'dan, Evden Çalışanlar İçin Küçük ama Önemli Yenilik

Google Chrome, artık hayatımızın bir parçası haline gelen evde çalışma sırasında kullanıcılara yardımcı olacak, küçük ama önemli bir güncelleme yapıyor.

Chrome'dan evden çalışanlara yeni özellik

Google Chrome, uzaktan çalışanların gizliliğini daha iyi korumak amacıyla anlık bildirimleri işleme biçiminde küçük ama önemli bir değişiklik yapacak. Bir Google blog gönderisine göre, Chrome artık kullanıcının ekranını video konferans yazılımı üzerinden paylaşıp paylaşmadığını tespit edecek ve buna göre açılır bildirimlerin içeriğini (mesajlaşma uygulamalarından, e-posta hizmetlerinden) gizleyecek.

Bu önlem, pandemi sırasında iş gününün temel unsurlarından biri haline gelen video görüşmeleri sırasında kişisel veya hassas bilgilerin açığa çıkmasını önlemek için tasarlandı. Bu özellik, sadece Workspace müşterileri değil tüm Google hesabı sahiplerine sunulacak. Hafta sonuna kadar tamamen kullanıma sunulması bekleniyor.

Video konferans platformları üzerinden ekran paylaşımı yeteneği, uzaktaki çalışanlar için bir nimet olmuştu, ancak bu özelliğin aynı zamanda tehlikeleri de vardı. Pandemi sırasında özel ve profesyonel yaşamları birbirinden ayırmanın zorluğu ortaya çıkmıştı. Video konferans korku hikayelerini hepimiz biliyoruz. Bazı kullanıcılar kişisel mesajlarını yanlışlıkla ifşa ederken, diğer talihsizler kötü konuşan müşteriler veya meslektaşlarını yakalandı. Google Chrome'a yapılacak ince ayar, her yerde uzaktan çalışanların bu tür ifşalardan korunmasını sağlayacak ve veri güvenliğini bir miktar daha koruyacak.

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