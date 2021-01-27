Bir Yılın Sadece 4 Gün Sürdüğü Sıra Dışı Gezegen... İşte WASP-62b

Astronomlar, evren anlayışımızı genişletebilecek bir garip gezegen daha buldular. Gizmodo, Harvard ve Smithsonian'ın Astrofizik Merkezi'ndeki bir ekibi, 575 ışık yılı uzaklıkta bir gaz devi keşfettiklerini ve WASP-62b olarak adlandırdıklarını açıkladı. Gezegenin yıldız çevresindeki yörüngede bir turu sadece 4,5 gün sürüyor ve bulutları bulunmuyor. WASP-62b keşfedilen ikinci bulutsuz ötegezegen ve bulutsuz ötegezegenlerin tüm ötegezegenlerin sadece yüzde 7'sini oluşturduğu düşünülüyor.
Bilim insanları WASP-62b'yi ilk defa 2012'de tespit etmişti, ancak yakın zamana kadar atmosferini incelemeleri mümkün olmamıştı. Çalışmanın lideri Munazza Alam, Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan spektroskopik gözlemlere göre gezegende bol miktarda sodyum olduğunu söylüyor.
CfA ekibi, yakında hizmete girecek olan James Webb Uzay Teleskobu'nun gezegeni daha fazla incelemek ve silikon gibi elementleri bulmak için gereken ilave çözünürlüğü ve hassasiyeti sağlayacağını umuyor. Bu da, bu gezegenlerin nasıl oluştuğunu ve bulutlu gezegenler ile arasında herhangi bir farklılık olup olmadığını anlamaya yardımcı olabilir.
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