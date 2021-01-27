Bir Yılın Sadece 4 Gün Sürdüğü Sıra Dışı Gezegen... İşte WASP-62b

Bir yılın sadece 4 gün sürdüğü ve tepesinde bulutların dolaşmadığı gezegen: Yeni keşfedilen ve WASP-62b adı verilen yeni gezgende hiçbir şey bizim alıştığımız gibi değil.