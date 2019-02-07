Google Chrome İçin "Optimize Mod" Geliyor
Google, tarayıcısı Google Chrome'un kaynak tüketimini yeni özelliği ile optimize etmeyi planlıyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Google Chrome şu an için en popüler tarayıcı konumunda olabilir ancak birçok kişi aynı zamanda Google'ın geliştirdiği tarayıcının sistem kaynaklarını adeta sömürerek en güçlü sistemleri dahi yavaşlatıyor olmasından dolayı oldukça şikayetçi. Google'ın mühendisleri ise tarayıcının kaynak kullanımı optimize ederek bu soruna çözüm getirecek deneysel bir özellik geliştirdi.
"Never-Slow Mode" (Yavaşlamaz Mod), Google'ın mühendislerinin söz konusu özelliği Chromium Gerrit üzerinde verdiği isim. Özellik, Chrome'un kaynak kullanımını düzenleyerek ve ağır komut dosyalarının kullanımını kısıtlayarak sistem üzerindeki etkisini minimuma indirmeyi planlıyor.
Geliştirici Alex Russell, yeni modun Chromium üzerindeki açıklamasını şu şekilde düzenledi:
"Ana işlem yolunu temiz tutmak için tasarlanan ve her etkileşim için kaynak kullanımını düzenleyen '--enable-features=NeverSlowMode' ayarını ekler.
Şu an için bu ayar, büyük komut dosyalarını engeller, çeşitli kaynak tipleri için (komut, font, css, resimler) kısıtlamaları belirler, document.write() fonksiyonunu etkisizleştirir, XHR eşitlemesini durdurur, alıcı- taraflı ipuçlarını kapatır ve 'içerik-uzunluğu' belirlenmeden kaynakları yükler. Her etkileşim (tıklama/dokunma/kaydırma) başına ayrılan kaynaklar yeniden belirlenir. Uzun komut görevleri (200ms'den uzun süren komutlar) bir sonraki etkileşime kadar durdurulur."
Google, görünüşe bakılırsa ağır kaynak tüketimine yol açan siteler için kaynak tüketimini kontrol altına alarak Chrome'u potansiyel olarak biraz daha hızlandırmayı başarabilir. Ancak özelliğin deneysel doğası sebebiyle şu anki haliyle içerikleri gösterme konusunda belirli değişikliklere sebep olarak kullanım deneyimini aksatabileceği düşünülüyor. Ancak özelliğin daha da geliştirilmesi, tarayıcısını en verimli şekilde kullanmak isteyen birçok profesyonel kullanıcı tarafından oldukça kullanışlı bulunacaktır.
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