Google, Chrome İçin Verdiği Yeni Kararla Kullanıcıları Fena Halde Kızdırdı!

Chromium'da bir arama motorunu silme seçeceğinin ortadan kaybolması, kullanıcıları kızdırdı.

Chromium'da arama motorunu silmek artık yok!

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