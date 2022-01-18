Google, Chrome İçin Verdiği Yeni Kararla Kullanıcıları Fena Halde Kızdırdı!

Çoğu web tarayıcısı genellikle bir veya daha fazla varsayılan arama motoruyla birlikte geliyor. Microsoft'un Edge'i veya Google'ın Chrome'u gibi Chromium tabanlı tarayıcılar için de aynı şey geçerli. Daha önce kullanıcılar, varsayılan bir arama motorunu tarayıcı ayarlarından kaldırma veya silme olanağına sahipti.
Ancak en son gelen Chromium 97 güncellemesinde, Ayarlar bölümünde varsayılan arama motorunu kaldırma seçeneği bulunmuyor. "Varsayılan yap" veya "Düzenle" seçenekleri duruyor, ancak "Kaldır" seçeneği bulunmuyor. Geliştiriciler, henüz bilinmeyen bir sebeple bu seçeneğin gereksiz olduğunu düşünmüş olmalı. Bunun nedeninin de bu işlemin geriye alınamıyor olması olabilir.
Yine de, her ne kadar iyi niyetle yapılmış olsa da, seçeneklerinin kısıtlandığından şikayet eden kullanıcılar yeni sistemin bazı problemler çıkarttığını söylüyor. Örneğin, Chrome forumda Filipa Nunes adlı bir kullanıcı varsayılan arama motorunun sürekli olarak Yahoo'ya döndüğünü söylüyor. Benzer problemleri rapor eden başka kullanıcılar da bulunuyor.
Tüm bu eleştiriler ışığında varsayılan arama motorunu kaldırma seçeneğinin Chromium 98 veya 99 sürümlerinde geri dönmesi kimse için sürpriz olmayacak...
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