Bitcoin, 2022'ye Neden Kötü Başladı? İşte Bunu Tetikleyen 2 Önemli Olay!

Bitcoin ve çoğu kripto para birimi, 2022 yılına oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Peki ama bu çöküşün altında yatan nedenler neler? İşte politik kararların ötesinde, Bitcoin'i vuran 2 önemli olay...