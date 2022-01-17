Bitcoin, 2022'ye Neden Kötü Başladı? İşte Bunu Tetikleyen 2 Önemli Olay!

Bitcoin ve çoğu kripto para birimi, 2022 yılına oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Peki ama bu çöküşün altında yatan nedenler neler? İşte politik kararların ötesinde, Bitcoin'i vuran 2 önemli olay...

Bitcoin'i vuran 2 olay: Kazakistan ve Kosova!

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