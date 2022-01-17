Bitcoin, 2022'ye Neden Kötü Başladı? İşte Bunu Tetikleyen 2 Önemli Olay!

Bitcoin, her zaman öngörülemeyen kripto para standartlarına göre bile yeni yıla şaşırtıcı seviyede düşük bir başlangıç yaptı. Doğal olarak merkezi olmayan yapısı nedeniyle, Bitcoin fiyatındaki herhangi bir değişikliği tek bir nedene bağlamak mümkün değil. Tabii ki işin içinde politik kararlar, ülkelerin kripto para borsalarını düzenleme girişimleri gibi pek çok etken var. Ama işin içinde, pek görülmeyen 2 neden daha var ve ikisi de kripto para madenciliği ile ilgili.
Ocak ayının ilk haftasında görülen çöküşün, dünyada meydana gelen bazı büyük siyasi sarsıntılarla da bağlantılı olduğu açıkça görülüyor.
Bitcoin'e İlk Darbe Kazakistan'dan...
İlk olarak, Kazakistan'ta şiddetli bir huzursuzlukla alevlendi. Ekonomik eşitsizliğe duyulan öfke ve hükümetten artan memnuniyetsizlikle birleşen Orta Asya ülkesinin binlerce vatandaşı, hükümetin 1 Ocak 2022'de tavan fiyatını kaldırmasının ardından görülen akaryakıt fiyatlarındaki keskin artışı protesto etmek için sokaklara döküldü. Protestoları kontrol altına almak için Kazak hükümeti, interneti neredeyse tamamen keserek ülkenin hızla büyüyen kripto para madenciliği endüstrisini de durdurmuş oldu.
Kazakistan'ın Bitcoin madenciliği endüstrisi geçtiğimiz yıl büyük bir yükseliş yaşamıştı. Çin'in 2021'de Bitcoin madenciliğini yasaklamasından sonra Kazakistan, Ağustos 2021 itibariyle dünyanın toplam madenciliğinin neredeyse yüzde 22'sini oluşturan ABD'den sonra ikinci en büyük Bitcoin madenciliği ülkesi haline geldi. Kazakistan'ın interneti kesildiğinde, madencilik kapasitesi önemli ölçüde düştü. Buna karşılık belirsizlik oluştu ve piyasalar düştü.
Kripto madenciliği, yeni paralar oluşturmak ve devam eden tüm işlemlerin günlüğünü tutmak için kullanılan bilgi işlem süreci. Bu görevi gerçekleştirmek için güçlü bilgisayarlar, şaşırtıcı miktarda enerji ve bir internet bağlantısı gerektiren son derece karmaşık algoritmik bulmacaların çözülmesi gerekiyor.
Bitcoin'e Bir Darbe de Kosova'dan...
Avrupa'dan gelen bir başka haber de kripto para piyasalarını sarstı. Önemli madencilik merkezi olan Kosova, elektrik kullanımını kısıtlama umuduyla kripto para madenciliğini yasaklama kararı aldı. Ülke şu anda bir enerji krizinde ve bu da hükümeti yüksek fiyatlarla elektrik ithal etmeye ve kesintiler uygulamaya zorluyor. Sorunu hafifletmeye çalışmak için hükümet, yoğun enerji kullanan madencilik endüstrisini de hedef aldı.
İçişleri Bakanı Xhelal Svecla Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Kosova Polisi, minimum kripto para birimleri için ekipman keşfetmek ve bunlara el koymak için bir eylem düzenledi" dedi ve ekledi: "Bu tür donanımlardan 272 adet ele geçirildi ve bir kişi tutuklandı. Tüm eylemler olaysız bir şekilde gerçekleşti ve sona erdi."
Bitcoin'in 2022 Falında Neler Var?
Tabii ki, yılın geri kalanının hem politik hem de kripto para birimi açısından nasıl oynayacağına dair kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Tek bir Elon Musk tweet'inin bile kripto para birimlerinde normalde olmaması gereken fiyat yükselişlerini bir gecede tetikleyebildiği düşünülürse, herhangi bir tahminde bulunmak pek doğru olmayabilir...
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