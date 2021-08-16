Google Chrome'un Kapanan Sekmelerini Hızlandırıyor

İnternet'te uzun süre dolaştığımızda, Chrome'un bir sürü açık sekme ile dolmasına alıştık. Arada bir temizlik yaparken özellikle arka arkaya Ctrl + W tuşlarına basarken, önemli bir sekmeyi de yanlışlıkla kapattığımız oluyor. Bir anda hata yaptığını anlayıp yanlışlıkla kapanan sekmeyi tekrar açmak istediğinizde ise zaman zaman hangisi olduğunu hatırlamadığınız mutlaka olmuştur.
Chrome, zaten kapatılan sekmeleri açmak için farklı yöntemler sunuyor, ancak tarayıcıya eklenen yeni bir özellik, artık bu işlemi daha da kolay hale getirmeyi hedefliyor. Kullanışlı bir sekmeleri geri alma klavye kısayolu zaten mevcut (Ctrl + Shift + T), ancak Google'ın hedefi yöntemi değil, geri yüklemeyi hızlandırmak. Firma bunun için yeni bir teknik geliştirdi.
Kapatılan bir sekmeyi kısayolla açtıktan sonra bir süre bu sekmede bir işlem yapamadığınızı görüyor olmalısınız. Bunun nedeni sayfanın önbellekten geldikten sonra üzerinde dolaşılır hale gelmesi için birkaç işlem yapılması gerekmesi. Google, önbellek sistemini değiştirerek bu süreci hızlandırmayı hedefliyor.
Kapalı Sekme Önbelleği (Closed Tab Cache) olarak adlandırılan sistem, kullanıcı sayfalar arasında gezinirken onları belleğe kaydediyor. Bir sekmeyi kapatınca, onu silmek yerine belleğe kaydediyor. Bu yöntemle, kapatılmış sekmeler eskiye oranla çok daha hızlı bir şekilde açılıp kullanılabilir hale geliyor.
Bu özellik, bir süredir Chrome'un Android sürümünde mevcuttu, ancak birçok kullanıcının bundan haberi yoktu. Google şimdi aynı sistemi tarayıcısının masaüstü sürümüne getiriyor.
Şu anda test aşamasında olan bu özellikten yararlanmak için Chrome 94'ün Canary derlemesini kullanıyor olmanız gerekir. Bu sürümü buradan indirebilirsiniz. Kapalı Sekme Önbelleğini etkinleştirmek için de aşağıdaki adımları takip edin:
- Chrome'u açın ve chrome://flags/#closed-tab-cache adresine gelin
- Etkin seçeneğini aktif hale getirin
- Chrome'u kapatıp açın
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