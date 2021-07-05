Chrome, Kullanıcılarını Güvensiz Gördüğü Sitelere Sokmayacak!

Google Chrome, kullanıcıların güvenliği için önemli bir adım daha atıyor: Tarayıcı artık, güvensiz sitelere bağlanmak isteyen kullanıcıları aktif bir şekilde bu sitelerden uzaklaştırmaya başlayacak.