Chrome, Kullanıcılarını Güvensiz Gördüğü Sitelere Sokmayacak!

Google'ın Chrome'a eklemeyi düşündüğü yeni bir özellik, kullanıcıları HTTP kullanan ve güvenli olmayan sitelerden, HTTPS kullanan sitelere yönlendirecek. Arama devi uzun zamandır HTTPS protokolünün aktif bir savunucusu ve 2018'den beri HTTP protokolünü kullanan siteleri tarayıcının üst tarafındaki kilit simgesinden faydalanarak "güvensiz" olarak işaretliyor. Geçtiğimiz yıl ise bir güncelleme ile HTTPS sitelerinde güvensiz gördüğü formlara kullanıcıların bilgilerini girmelerini engellemek için uyarılar görüntülemeye başlamıştı.
Eğer öne sürüldüğü gibi, Chrome'a sadece HTTPS protokolünü kullanacak bir mod eklenirse, bu durumda Gelişmiş güvenlik ayarlarına "Her zaman güvenli bağlantıları kullan" seçeneği gelecek. Bu ayar aktif hale getirildiğinde Chrome artık HTPPS kullanmayan sitelere bağlanmayacak. Ayarın Chrome'da aktif olarak gelmeyeceği, ancak kullanıcı ayarlarsa etkin hale geçeceği düşünülüyor. Ancak bir kullanıcı belli bir sitenin HTTP kullandığını kabul ettiğini belirtirse, Chrome bu ayarı hatırlayacak ve bu siteyi açarken (güvensiz olduğunu düşünse bile) sorun çıkarmayacak.
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