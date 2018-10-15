Google Chrome, "Keşif" Arayüzünü Test Ediyor
Google, Chrome'u daha kullanışlı hale getirmek için "Keşif" arayüzünü test aşamasına aldı
Google'da Chrome için arayüz değişikliği fikirleri tükenmek bilmiyor. Dev şirket bu sefer de popüler tarayıcının Android uygulaması üzerinde Google Assistant'tan ilham alan bir arayüzünü test ediyor.
Raporlara göre bu arayüz testi Chrome Beta ve Chrome Canary'nin yanı sıra Google Chrome Android uygulamasının son stabil sürümünde de bulunuyor. Eğer yeni arayüzü deneyimlemek istiyorsanız, tek yapmanız gereken Chrome tarayıcınızın adres çubuğuna chrome://flags yazarak test özelliklerini etkinleştirebileceğiniz arayüze girerek içerideki arama çubuğunda "explore" kelimesini aratmak. "Explored Websites" özelliğini etkinleştirdikten sonra tarayıcınızı tekrar başlatmanız gerekiyor. Bu işlemleri tamamladıktan sonra artık yeni sekme ekranınızda "Keşif" arayüzünü görebiliyorsunuz.
Google, tahminen bu arayüzü tamamladığında kullanıcıların arayüz üzerinden favori sekmeleri ve yer işaretlerinin yanı sıra haberler, hava durumu, seyahat seçenekleri veya yerel servis sağlayıcılarına ulaşabilecek. Şimdilik bu özelliği test aşamasında aktifleştirmeniz durumda arayüzde yer tutması amacı ile eklenmiş hazır internet sayfası kısayolları ile karşılaşıyorsunuz. Bu sayfalar ise gündelik hayatta karşılaşılabilecek birçok duruma göre kategorilere ayrılmış, örneğin "Devlet" kategorisinde resmi işlemleriniz için devlete mahsus internet sayfası kısayolları görülürken "Eğitim" ve "İş" kategorilerinde de eğitim ve iş bulma ihtiyaçlarına yönelik internet sayfalarının kısayolları bulunuyor. İlginç bir durum ise şu an için tüm bu kategorilerin Hindistan'a yönelik internet sayfaları ile doldurulmuş olması.
Chrome için üzerinde konuşulan bir diğer yenilik ise tarayıcıya ait bildirimler üzerinde geliştirme yapılacak olması. Raporlara göre Google, Chrome tarayıcısı üzerinden gelen bildirimlere de Android Nougat ile tanıdığımız "mesajı bildirim üzerinden cevaplama" özelliğini getirmek için çalışıyor.
Son zamanlarda Alphabet'in bir parçası olarak çalışan Google, Chrome tarayıcısının 32 milyon cihazı desteklemeyeceğini de duyurmuştu. Bu cihazlar Andorid 4.1 ile 4.3 Jellybean sürümlerini çalıştırıyor. Eğer cihazınız hâlâ bu sürümleri çalıştırıyor ise, Chrome desteği sizin için yakında sona erecek.
Doğan Kürşat Aktaş
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