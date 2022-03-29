Google, Chrome Kullanıcılarını Yeni Bir Tehlikeye Karşı Uyardı

Google, Chrome için kritik bir güncelleme yayınladı ve kullanıcılarından, bu güncellemeyi hemen kurmalarını istiyor.

  • Levent Öztürk
Google'dan Chrome kullanıcılarına uyarı
Shutterstock

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