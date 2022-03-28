Yeni Island Tarayıcı, 1 Milyar Doları Aşan Değeriyle Herkesi Şaşırttı

Kurumsal odaklı bir web tarayıcısı sunan Island isimli bir girişim, yalnızca birkaç hafta önce Island isimli tarayıcısını ortaya çıkartmış olmasına rağmen, milyar dolarlık bir girişim haline gelmeyi başardı.
Island tarayıcı, henüz Şubat ayı başlarında kapalı bir proje olmaktan çıktı. Ancak aldığı 1,3 milyar dolarlık yatırım sayesinde yüksek bir statüye ulaştı. Ürün, piyasaya sürülmeden önce iki yıl boyunca geliştirilme aşamasında olmasına rağmen, Island hala bu dönüm noktasına en hızlı ulaşan startup'lar arasında yer alıyor.
Destek toplama turu, daha önce hepsi milyarlarca dolarlık piyasa değerine sahip Shopify, Qualtrics ve DocuSign gibi şirketlere yatırım yapan girişim sermayesi şirketi Insight Partners tarafından yönetildi. Diğer yatırımcılar arasında Sequoia Capital, Stripes ve Cyberstarts bulunuyor.
Island'ın tarayıcısı ile Google Chrome veya Microsoft Edge'in benzerleri arasındaki temel fark, siber güvenliğe daha fazla odaklanılması. Island'ın söylediğine göre, tipik tarayıcılar, bugün profesyonel alanda her yerde bulunmalarına rağmen, iş bağlamında kullanım için tamamen uygun değiller.
Island CEO'su Mike Fey, şirket gizlilikten çıktığında TechCrunch'a "Kurumlardaki en yaygın uygulama tarayıcıdır, ancak bu tüketici tabanlı bir tasarımdır. Tüketici sonsuz özgürlüğe sahip olmak ister; istedikleri her şeyi yükleyebilmek, istedikleri yere gidebilmek ve tarayıcılarıyla kim bilir neleri sorunsuz bir şekilde yapabilmek ister. Ancak kurum, müşteri verilerinin güvende olduğundan, kritik bilgilerinin korunduğundan ve iyi bir deneyim yaşadıklarından emin olmak ister" dedi.
Island'ın hizmeti, birçok popüler tarayıcıyla aynı Chromium motoru üzerine kurulu ve bu nedenle tanıdık bir ara yüze sahip. Ama son kullanıcıların web ile etkileşime girme şekline bir takım kısıtlamalar getiriyor.
Örneğin, Island tarayıcısı güvenlik ekiplerine kopyala - yapıştır, ekran görüntüsü alma ve içerik indirme gibi basit işlevler üzerinde kontrol sağlıyor. Ayrıca yüklenebilecek uzantı türlerine ve ziyaret edilebilecek alan adlarına da sınırlamalar getiriyor.
Bunların yanı sıra hizmet, BT yöneticilerine, SaaS uygulamalarının güvenliğini sağlamaya ve veri sızıntısını önlemeye yardımcı olacak gelişmiş araçlara erişim sağlarken, olayların kaynağını mümkün olan en kısa sürede belirlemeye yardımcı olmak için tüm dağıtımlara ilişkin tam iç görü sağlıyor.
Fey'in eklediğine göre "Island, kurumsal çalışma hakkında tamamen yeni bir düşünme biçimi yarattı. Island Kurumsal Tarayıcı, çalışma ortamını tasarım gereği güvenli olacak şekilde temelden dönüştürerek, kuruluşların tamamen yeni güvenlik, üretkenlik ve BT verimliliği düzeyleri elde etmelerini sağlar. Insight Partners'tan yeni yatırım ve orijinal finansman ortaklarımızdan artan yatırım, ürün-pazar uyumumuzu doğruluyor, ivmemizi hızlandırıyor ve önümüzde duran büyük fırsatı vurguluyor."
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