Yeni Island Tarayıcı, 1 Milyar Doları Aşan Değeriyle Herkesi Şaşırttı

Yeni Island web tarayıcı, yatırımcılardan aldığı 1 milyar doları aşan destekle çok kısa sürede dünyanın en değerli tarayıcılarından biri haline gelmeyi başardı.