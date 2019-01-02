Google, Chrome OS Tabletlerdeki Sorunu Çözecek
Google, Chrome OS tabanlı tabletlerindeki gecikme problemini ortadan kaldırmaya kararlı.
Chrome OS tabanlı bir tabletiniz varsa, yaşanan arayüz gecikmelerinden şikayetçi olma ihtimaliniz yüksek. Tamamen arayüz tabanlı yaşanan gecikmelerden dolayı pek çok kullanıcı şikayetçi durumda ve bunu forumlarda da dile getirmekten çekinmiyorlar. Kullanıcıların bu tepkisi Google tarafından da duyulmuş ve şirket bu işe bir el atmış.
Google'ın üst segment tabletlerinden olan Pixel Slate de dahi yaşanan bu gecikme problemi için bir güncelleme üzerinde çalışan Google, bu yamayı tamamladığında tabletin "ağır" performansını hafifletecek. En azından düşünce bu şekilde. Buna göre, Celeron tabanlı giriş seviyesi Pixel Slate cihazlarda bile performans artışı sağlanaca.
Elbette bu güncellemenin ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Google, bahsi geçen "gecikme" konusunu yüksek öncelikli olarak nitelendirmiş durumda, fakat bu konudaki tartışmalar kasım ayından bu yana sürüyor. Aradan şimdiden 2 ay geçmiş bile, ancak ne olacağını öğrenmek için beklemekten başka çare de yok. Bakalım Google verdiği sözü yerine getirecek ve Chrome OS sorununu ortadan kaldıracak mı...
Ercan Uğurlu
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