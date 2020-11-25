Google Chrome'u "RAM'i Yiyip Bitiren Bir Canavar" Olmaktan Kurtarma Peşinde

Windows Latest tarafından yayınlanan bir rapora göre, Chrome mühendisleri, işe yararsa büyük performans iyileştirmeleri görmesi beklenen "PartitionAlloc FastMalloc" özelliğiyle Chrome'un RAM yönetimini iyileştirmek istiyor. Chrome, RAM'ı çok yoğun kullanan doğası nedeniyle sürekli eleştirilerin odağında. Şu anda tartışılmaz pazar lideri, son istatistiklere göre internet kullanıcılarının %69'u tarafından kullanılıyor. Onu arkasından %25'ile Firefox ve %7,22 ile Microsoft'un yeni tarayıcısı Edge izliyor.
Microsoft'un tarayıcısının artık Chrome ile aynı Chromium motorunu kullandığının da altını çizelim. Microsoft kullanıcı şikayetlerinden korunmak amacıyla Edge'de genel RAM kullanımını yüzde 27 azaltabileceğini iddia ettiği 'SegmentHeap' olarak bilinen özelliği kullanarak tarayıcısını daha az RAM harcayacak hale getirmek için çalışıyor.
Google'ın Chrome bellek yönetimini iyileştirmeye istekli olduğu biliniyor ve tarayıcı önbelleği için ayrılmış bölümleri etkinleştirecek olan yeni PartitionAlloc FastMalloc özelliği sayesinde Chrome tarafından kullanılan işlemler optimize edilecek ve kaynaklar da daha hızlı tahsis edilecek. Yeni özelliğin önümüzdeki yıl devreye alınacağı da, gelen haberler arasında.
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