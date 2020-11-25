Google Chrome'u "RAM'i Yiyip Bitiren Bir Canavar" Olmaktan Kurtarma Peşinde

Chrome Dünya'nın en popüler internet tarayıcısı olabilir, ancak aynı zamanda çok fazla RAM tüketen tarayıcı olarak da biliniyor. Ama Google, bu problemi ortadan kaldıracak yeni bir çözüm geliştirmiş olabilir.