Google, Chrome'u Sömüren Kuzey Kore Hacker'larına Karşı Uyarı Yayınladı

Siber güvenlik, kötü niyetli yazılımcıların geliştirdiği tehditler ve bu sorunlarla mücadele etmek için kurum ve kuruluşlar tarafından inşa edilen savunmalar nedeniyle her gün gündeme bir şekilde geliyor. Özellikle son dönemde Rusya ve Ukrayna savaşının da siber saldırılara uzaması ile gündemde kendine daha fazla yer bulan siber güvenlik, şimdi de Google'ın Kuzey Kore hakkında yayınladığı uyarı ile gündeme geliyor.
Google, Kuzey Kore'de devlet destekli olarak çalışan bilgisayar korsanlarının Chrome'un olası güvenlik açıklarından yararlanmak üzere birtakım faaliyetler içinde olduğu konusunda kullanıcıları uyarıyor. Google Tehdit Analizi Grubu'nun bir süredir takibinde olan bilgisayar korsanları, bir süredir açıkları kolluyor, ancak Google bunları önceden fark ederek yayınladığı yamalar ile bu açıkları kapatıyor. Ancak buna karşın kullanıcıları yine de uyarmayı uygun görmüş.
Google'ın söylemine göre kaynağının Kuzey Kore olduğu belirlenen bu kötü amaçlı kişiler, kişileri Disney, Google ve Oracle gibi köklü markaları kullanarak ağlarına düşürmeye çalışıyorlar. Eğer size de bu tip köklü kurumların işe alımda bulunduğuna ilişkin e-postalar geliyorsa, bağlantıya tıklamadan önce birden fazla kez düşüncesiniz iyi olur. Zira bu bağlantıların sizi virüslü web sitelerine yönlendirme ihtimali bir hayli yüksek. O nedenle herhangi bir bağlantıya tıklamadan önce kaynağını araştırmayı ihmal etmeyin.
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