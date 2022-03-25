En çok Bitcoin'e Kim Sahip? İşte Dünya'nın En Önemli 8 Bitcoin Milyarderi

Satoshi Nakamoto, Gavin Andresen ve diğerleri... Elinde en fazla Bitcoin olduğu tahmin edilen, Dünya'nın en büyük sekiz Bitcoin milyarderi ile tanışmaya hazırlanın.

  • Levent Öztürk
Dünya'nın En Önemli 8 Bitcoin Milyarderi

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