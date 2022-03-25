En çok Bitcoin'e Kim Sahip? İşte Dünya'nın En Önemli 8 Bitcoin Milyarderi

Şu anda 100 milyondan fazla kişi Bitcoin sahibi. Ancak pek çok kişi dünyanın ilk kripto para birimine sahip olsa da, sahip oldukları miktarlar doğal olarak değişiklik gösteriyor. Hatta Bitcoin sahiplerinin sadece yüzde birinden daha azı şu anda var olan miktarın neredeyse üçte birine sahip. Dünyanın en fazla Bitcoin'e sahip ilk sekiz kişinin adları da biliniyor ve bu isimleri sizin için aşağıdaki listede bir araya getirdik.
1. Satoshi Nakamoto
Bu listenin başında yer almasına rağmen Satoshi Nakamoto'yu listenin geri kalanından ayıran büyük ve önemli özellikleri var. Öncelikle, Satoshi Nakamoto'nun gerçekte kim olduğu bilinmiyor ve bu isim, Bitcoin'i icat eden kişi veya kişileri temsil etmek için kullanılıyor. Şu ana kadar pek çok farklı kişi Bitcoin'in gerçek mucidi olduğunu iddia etmiş olsa da, henüz kesin bir karar ve kanıt bulunmuş değil.
Nakamoto, Bitcoin'i 2009 yılında icat etti ve iddia edilene göre yaptığı Bitcoin madenciliği ile şu ana kadar 1.125.150 BTC üreterek Dünya'daki en üretken BTC madencisi oldu. Dahası, Nakamoto'nun ürettiği bu BTC'lerin sadece yarısı kadarını tuttuğu söyleniyor.
2. Cameron ve Tyler Winklevoss
Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşler, popüler bir kripto para birimi borsası olan Gemini'nin kurucusu olarak kripto endüstrisinde önemli yere sahip. Aynı zamanda yeni işletmelere yatırım yapan Winklevoss Capital'ın da kurucuları. Bunun yanı sıra, Facebook'un geliştirilmesi konusundaki bir tartışma sebebiyle Mark Zuckerberg ile yaşadıkları çekişme ile de biliniyorlar. Bu tartışma ile beraber gelen yasal anlaşmanın sonucunda 65 milyon dolar almışlardı.
İkili, 2013 yılında, şu andaki değerinin çok daha altında olan kripto para birimi üzerinde 11 milyon dolarları olduğunu açıklamıştı. Ayrıca 2019 yılında bir başka kripto borsası olan BlockFi'ye de yatırım yaptılar. Kardeşler, geçen yıllar içerisinde sahip oldukları Bitcoin'i ellerinde tutarak sabırlı davrandılar ve şu anda yaklaşık 6 milyar dolarlık Bitcoinleri var.
3. Barry Silbert
Dijital Para Birimi Grubu (Digital Currency Group – DCG) CEO'su ve kurucusu olarak Barry Silbert'in amacı, blok zinciri tabanlı gelişimlerin kurulmasına ve gelişmesine yardımcı olmak. İçerisinde pek çok farklı firma olan bu holding, 200'den fazla yeni kripto kuruluşuna yatırım yaptı ve kripto haber kaynağı CoinDesk'i ve popüler kripto para birimi borsası Coinbase'i aldı.
Her ne kadar Silbert'in kendisinin ne kadar Bitcoin'e sahip olduğu tam olarak bilinmese de, ona ait firmalardan biri olan dijital para birimi yatırım firması Greyscale 650.000'den fazla Bitcoin'e sahip.
4. Tim Draper
Amerikalı risk sermayesi yatırımcısı ve Draper Üniversitesi'nin kurucusu Tim Draper, 1980'lerden beri Tesla, Skype ve Coinbase gibi daha sonra kendi endüstrilerinin öne çıkan isimleri haline gelen firmalara erken yatırımlar yapıyor. Ancak bir kripto milyarderi olmasını sağlayan şey, burada yer almasından tahmin edebileceğiniz gibi, Bitcoin'e yaptığı erken yatırım oldu.
Draper, 2014 yılında yasadışı bir Silk Road online pazarında ele geçirilmesi ardından düzenlenen açık arttırmada 19 milyon dolar karşılığında 30.000 Bitcoin satın aldı.
5. Sam Bankman-Fried
FTX, kripto borsasındaki bir başka büyük isim ve kurucusu da kripto para birimlerinden büyük bir gelir elde etti. Sam Bankman-Fried 2014 yılında MIT'den mezun oldu ve beş yıl sonra FTX'i kurdu. Ayrıca 2017 yılında Alameda Research adlı bir kripto ticaret firması kurdu. Fried, 2018 yılında Bitcoin almaya başladı ve şu anda 22,5 milyar dolar net değeri ile, gizemli Satoshi Nakamoto'dan sonra, elindeki miktar bilinen en zengin kripto ismi olduğu düşünülüyor.
6. Michael J. Saylor
Tim Draper gibi Michael J. Saylor'un hikayesi de kripto ile başlamıyor. 1989 yılında Saylor, pek çok farklı firma için yazılım programları ve bulut tabanlı hizmetler sunan MicroStrategy firmasını kurdu. Ancak dot-com balonu sırasında MicroStrategy 6 milyar dolar kaybederek neredeyse yok olma noktasına geldi.
Saylor, 2019 yılında bir riske girerek büyük Bitcoin yatırımları yapmaya başladı. Şu anda kendisi 17.700 Bitcoin'e ve MicroStrategy 120.000'den fazla Bitcoin'e sahip.
7. Brian Armstrong
Brian Armstrong, işletme ortağı Fred Ehrsam ile beraber 2012 yılında kripto para birimi borsası Coinbase'i kurdu. Coinbase şu anda 73 milyon kullanıcısı ile dünyanın en popüler kripto borsalarından biri.
Ehrsam 2017 yılında firmadan geri çekilmiş olsa da Armstrong, %19 hissesi ile CEO olarak konumunu koruyor ve bu da yaklaşık 10 milyar dolar civarına denk geliyor. Armstrong'un tam olarak ne kadar Bitcoin'e sahip olduğu bilinmese de, kendisini Amerika'daki en zengin kişilerden biri yapan bu miktarın oldukça yüksek olduğu düşünülüyor.
8. Gavin Andresen
Gavin Andresen, Bitcoin'in gerçek erken yatırımcılarından biriydi. Andresen, 2009 yılında ortaya çıkmasından kısa bir süre önce 50 dolar karşılığında 10.000 BTC aldı. Hatta bazıları Bitcoin fikrinin Andresen'e ait olduğunu ve kendisinin gerçek Satoshi Nakamoto olduğunu bile düşünüyor. Andresen bu iddiayı reddetse de, gerçek Nakamoto ile arkadaş olduğunu söylüyor.
Daha önemli olanı ise, Nakamoto'nun aniden yok olmasının ardından kripto para biriminin bugün olduğu konuma gelişmesini sağlayan kişinin Andresen olması. Nakamoto, Andresen'i Bitcoin'in varisi olarak seçti ve Andresen, tasarım hatalarını onarmaya başlayarak kriptonun altyapısını mükemmelleştirme üzerinde çalışmalarına başladı. Ayrıca Bitcoin Foundation da Andresen'e o sıralarda katkısından dolayı 200.000 dolar değerinde Bitcoin verdi
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