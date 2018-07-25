Google Chrome'dan HTTP'ye "Güvensiz" Etiketi
İnterneti daha güvenli bir yer haline getirmek için çabalayan Google, yeni Chorme 68'de beklenen değişikliği yaptı!
Google, Chrome 56'yla birlikte bazı HTTP sitelerinde "Güvenli değil" uyarısı göstermeye başlamıştı. Yeni yayınlanan Chrome 68 ile birlikte HTTPS olmayan, şifresiz HTTP bağlantısını kullanan tüm web sayfaları, "Güvenli değil" olarak işaretleniyor.
"Güvenli değil" uyarısı URL çubuğunda, normalde yeşil kilit simgesini gördüğünüz yerde, bir "i" simgesiyle birlikte gösteriliyor. Buraya tıkladığınızda sayfaya herhangi bir hassas bilgi girmemeniz konusunda uyarılıyorsunuz.
Google, interneti daha güvenli bir hale getirmek ve HTTPS'yi yaymak için iki senedir çabalarını yoğunlaştırmış durumda. HTTPS, kullanıcı ve web sitesi arasındaki bağlantının şifrelenerek, aktarılan verinin başkaları tarafından gözetlenmesini veya değiştirilmesini engelliyor. HTTP bağlantılarda aradaki herhangi bir sunucu, iyi niyetini kaybetmesi halinde baktığınız sitedeki içerikleri değiştirebiliyor ve dilediği reklamı siteye ekleyebiliyor. Bu nedenle HTTPS bağlantısı, verinin şifresiz olarak iletildiği ve kolayca gözetlenebilen HTTP'ye göre çok daha güvenli.
Mücadeleye Devam
Google'ın güvenlik önlemleri, Chrome 68 ile bitmeyecek. Eylül'de çıkması planlanan bir sonraki sürüm, şifreli sitelerde görünen yeşil "güvenli" bilgisini, adres çubuğunda daha belirsiz bir hale getirecek. Böylece HTTPS, bir ayrıcalık olmaktan iyice çıkıp, internetin varsayılanı olmaya doğru adım atacak. İki sonraki sürüm olan Chrome 70 ise HTTP sitelerinde şimdiki gibi siyah değil, kırmızı bir "güvenli değil" uyarısı gösterecek.
Chrome, HTTPS sitelerindeki "güvenli" bilgisini zamanla tamamen kaldırmayı planlıyor.
Zeynel A. Öztürk
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