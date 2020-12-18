Google, ChromeOS İşletim Sisteminin Geleceği İçin Dev Bir Adım Daha Attı

Eski bilgisayarınızda Windows yerine ChromeOS'u kullanmayı düşünüyorsanız, Neverware'in CloudReady işletim sistemini yükleyerek onu bir Chromebook'a dönüştürmeniz mümkün. Üstelik bu işin, Google'ın yeni adımı sonrasında daha da kolay bir hale gelmesi bekleniyor.
Bilgisayar kullanıcılarının kendi işletim sistemine geçmesini daha da kolaylaştırmak isteyen Google, Neverware'i satın aldı. Arama devi, yazılım şirketini bir süredir takip ediyordu ve sadece üç yıl önce Neverware'in Seri B fonuna yatırım yapmıştı.
Google'dan bir sözcü, 9to5Google'a yaptığı açıklamada, satın alma işlemini onaylayarak şunları söyledi: "Neverware ekibinin Google Chrome OS ekibine katıldığını doğrulayabiliriz. Müşterileri buluta geçişlerinde desteklemeye devam ederken, Neverware de CloudReady çözümü ile Chrome OS'un yönetilebilirlik, hız ve verimlilik açısından ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyordu. Geçtiğimiz birkaç yıldaki ortaklığımızın ardından, Chrome OS dağıtımına geçişlerinde daha fazla müşteriyi desteklemek için ekiple daha yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz."
Tıpkı Google Chrome ve Microsoft Edge gibi, Neverware'in CloudReady işletim sistemi de Chromium'a dayanıyor. Ancak basit bir tarayıcı versiyonu değil, tam teşekküllü bir işletim sistemi olarak görev yapıyor ve eski PC ve Mac'lere kurulmak ve sorunsuz çalışmak üzere programlandı. İlk olarak 2015'te piyasaya sürülen CloudReady, eski bilgisayarlarını değiştirmek zorunda kalmadan ChromeOS'un pek çok avantajından yararlanmak isteyen okullar için ideal bir çözümdü.
Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Google'ın, CloudReady'yi artık "resmi bir Chrome OS sürümü" olarak açıklaması bekleniyor.
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