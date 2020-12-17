Facebook, Apple'a "Savaş Açtığını" Bir Gazete İlanı İle Duyurdu

Facebook, Apple'ın iPhone ve iPad kullanıcılarına, uygulamaların kendilerini takip etmeleri konusunda seçim hakkı tanıyacak olan yeni politikasını eleştirmek için tam sayfa gazete ilanları kullanmaya başladı. Firma, yayınlattığı ilanda "her yerdeki küçük işletmeler için Apple'a karşı durduğunu" söylüyor.
Sosyal medya devinin söylediğine göre eğer Apple politikasını değiştirmezse, bu küçük firmalar kişiselleştirilmiş reklamlarla müşteri bulamaz ve hedefleyemez hale gelecek. New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post gazetelerinde yer alan ilanda, işletmelerin satışlarının ciddi ölçüde düşeceği, şu anda karşılaşılan pek çok zorluğun daha da artacağı söyleniyor.
Facebook'u Kızdıran Ne?
Facebook'un bahsettiği değişim, geliştiricilerin kullanıcıları takip etmeden önce izin istemelerini gerektirecek. Firmanın geliştirici odaklı destek sayfasında açıkladığına göre "takip etme, uygulamanızdan toplanan kullanıcı veya cihaz bilgisini diğer firmaların uygulamaları, internet siteleri veya offline varlıkları ile hedefli reklamcılık veya reklam ölçümü amaçlarıyla paylaşmak" anlamına geliyor. Haziran ayında yapılan duyuruya göre Apple'ın yeni özelliğinin güz mevsiminde iOS 14'ün yayımı ile sunulması planlanıyordu. İki ay sonra Facebook, bir blog yazısı ile yaptığı açıklamada bu değişimin "zor bir dönem içerisinde geliştiricilerimizin ve yayımcılarımızın çoğuna zarar vereceğini" söylemişti.
Eylül ayında Apple, poliçe değişikliğini önümüzdeki yıla ertelemiş ve birkaç insan hakları ve gizlilik organizasyonuna gönderdiği bir mektup içerisinde Facebook'a saldırmıştı: "Facebook yöneticileri hem birinci hem de üçüncü taraf ürünleri genelinde mümkün olduğunca fazla veri toplayarak kullanıcılarının detaylı profillerini geliştirmeyi ve paraya çevirmeyi amaçladıklarını açık bir şekilde belirttiler ve bu kullanıcı gizliliği umursamazlığı, giderek ürünlerinin daha fazlasını içeriyor." Apple'a Facebook'tan hızlı bir cevap da gelmişti ve sosyal medya devi, Apple'ın "üstün pazar konumunu kendi veri toplamalarına öncelik verirken rakiplerinin aynı veriyi kullanmasını neredeyse imkansız yapmak" için kullandığını söylemişti. Ayrıca açıklamasına şu cümleyi de eklemişti: "Gizlilik için olduğunu söylüyorlar ancak tamamen kâr hakkında..."
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