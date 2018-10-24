Google Chrome'un ARM'ye Geleceği Söyleniyor

Windows 10'un ARM sürümü için beklenen müjde geliyor: Chrome neredeyse hazır!

Google Chrome'un ARM'ye Geleceği Söyleniyor

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