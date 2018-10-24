Google Chrome'un ARM'ye Geleceği Söyleniyor
Windows 10'un ARM sürümü için beklenen müjde geliyor: Chrome neredeyse hazır!
ARM PC'ler üzerinde emülasyon yolu ile çalıştırılan en yaygın uygulamalardan biri Google'ın Chrome tarayıcısı. Qualcomm'un ürün müdürü Miguel Nunes ile yapılan bir röportaja göre Google, ARM PC'ler için yeni bir Chrome piyasaya sürecek ve ürün 2019'un ikinci yarısında indirmeye açılacak.
Qualcomm üst düzey ürün yönetimi yöneticisi Miguel Nunes, Arm TechCon'un oturum aralarında verdiği demeçte "Halen farklı OEM'ler ve tasarımlarla çalışıyoruz. Gelecek yılın ikinci yarısında muhtemelen göreceğinizi umuyorum. Her OEM, lansman zamanına kendisi karar verecek, aktif olarak bu konu üzerinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Ancak bu gerçekleşirse bile, muhtemelen birkaç sıkıntıyı daha aşmak zorunda kalacaksınız. İlk olarak Chrome'un Microsoft Mağazasında listelenmesini beklemeyin. Mevcut kurallar altında, Store'daki herhangi bir tarayıcı EdgeHTML render motorunu kullanmalıdır. Bu nedenle, Chrome şu anda burada listenmemekte.
Google Chrome, çok iyi olmasa da, ARM PC'lerde çalışıyor. Ancak şu an için ARM üzerinde emüle edilmiş ve x86 işlemcileri için derlenmiş bir uygulama. Bu yüzden Chrome'la gelen pek çok sayıdaki JIT kodu (dinamik zamanlı kod) var ve bu emülasyon sırasında performansı iyice düşürüyor.
Microsoft geçerli kurallarını değiştirmediği sürece Chrome'un doğrudan mağazada listelenmesi muhtemel olmasa da, ARM üzerinde Windows 10 için Chrome tarayıcısı şimdiden cihazı kullananları heyecanlandırdı.
Yavuz Alp Şimşek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın