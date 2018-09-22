Google, Çin Hükumeti İle Ortak Çalışacak(!)
Google'ın Çin'deki kullanıcıların hizmetine sunduğu prototip arama motorunun arama geçmişini telefon numaraları ile ilişkilendirdiği iddia edildi.
Çin pazarına adanmış arama motoru kapatıldıktan sekiz yıl sonra Google, arama motorunun sansürlü bir sürümüyle Çin pazarına yeniden girmenin bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Ancak Dragonfly olarak adlandırılan prototip arama motoru gizlilikle ilgili sorunlarından dolayı insan hakları savunucularının hedefi oldu.
The Intercept tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Dragonfly, kullanıcıların arama verilerini telefon numaralarıyla ilişkilendirmek için tasarlandı. Yani Çin hükumeti ülkedeki muhalifleri fişleme konusunda yeni bir araç kazanmış olacak. Özel arama motoru "insan hakları" ve "Nobel Ödülü" gibi kara listeye alınmış terimler engellenmiş olarak ve Android cihazlarda çalışacak şekilde piyasaya sürüldü.
Bilgileri projeye yakın kaynaklardan alan Intercept, Google ile Çin'deki isimsiz bir şirketin ortak girişim olarak Dragonfly'ı işleteceğini söyledi. Ayrıca, açıklanmayan Çinli firma sansürlü terimler listesini genişletme yetkisine sahip olacak.
Google'ın yeni arama motorunu çevreleyen çeşitli gizlilik sorunlarına ek olarak, bilgilerin doğruluğu konusunda da endişeler var. Aynı kaynaklara göre Dragonfly, gerçek hava durumu ve hava kirliliği verilerini bir dizi hükumet tarafından sağlanan yanlış bilgilerle manipüle etmek için yerleşik bir sistem içeriyor. Bu da hükumetin ülkenin gerçekleri hakkındaki verileri sansürlemesinden de öte, çarpıtmasına olanak sağlıyor.
Yavuz Alp Şimşek
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