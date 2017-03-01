Google, Daha Fazla Pixel Laptop Satmayacak
Google, Mobil Dünya Kongresi'nde Chrome OS ile çalışan laptop'unun akıbetini bizlerle paylaştı!
Google, aldığı bir kararla Pixel logolu dizüstü bilgisayarlarının satışına devam etmeyeceğini açıkladı. Mobil Dünya Kongresi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Google Donanım Başkan Yardımcısı Rick Osterloh, şirketin yeni bir dizüstü bilgisayar planının olmadığını açıkladı.
Özellikle Chromebook'ların Acer, HP, Samsung ve Lenovo gibi markalarla birlikte eğitim amaçlı olarak satıldığını ifade eden Rick Osterloh, 999 Dolar'ın üzerindeki bu fiyatlarıyla gerçekten de eğitime katkıda bulunum bulunmadığı tartışılması gereken bir konu. O nedenle Google'ın bu ürünlerini devam ettirmeme yaklaşımı doğru olabilir. Ancak öteyandan Chromebook Pixel olmadan, Chrome işletim sisteminin yola nasıl devam edeceğini görmek de ilginç olacak.
Ercan Uğurlu
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