Google Drive, "İnternetsiz" de Çalışacak!
Google Drive'a yüklediğiniz dosyalara, internet yokken de ulaşmak ister misiniz? Çok yakında bu mümkün olabilir!
Google Drive'daki dosyalarınıza internet bağlantınız olmadığı için ulaşamadığınız oldu mu? Google, bulut depolamanın bu dezavantajını tarihe karıştıracak bir işlev üzerinde denemeler yapıyor.
Şu an Google Docs, Slides ve Sheets ile oluşturduğunuz dosyaları yerel olarak depolamanız zaten mümkün. Şimdi ise bu işlev, PDF ve Word belgelerine, hatta istediğiniz her tür dosyaya ulaşıyor. Yeni işlev Chrome web tarayıcısına dahil edileceğinden, diğer tarayıcılarda işlevi kullanamıyorsunuz. İşlevi denemek için Drive veya Docs ayarlarından çevrimdışı modu etkinleştirmeniz, ardından hesap bilgilerinizle oturum açmanız gerekiyor.
Yeniliğin diğer tarayıcılarda da kullanılmasını umuyoruz ancak beklentiye girmemekte fayda var. Çevrimdışı depolama özelliğinin bir başka dezavantajı, şu an sadece G Suite'i kullanan şirketlere açık olması. Yani bireysel Google hesabı sahipleri, işlevi deneyemiyor.
G Suite yöneticisi iseniz, beta programına buradan başvurabilirsiniz.
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