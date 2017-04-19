Google Earth Voyager ile Sonsuz Bir Dünya Deneyimi
Yenilenen Google Earth, Voyager ile özelliği ile bize müthiş bir Dünya deneyimi sunuyor!
Google Earth beklendiği gibi büyük bir güncelleme aldı. Bu güncellemede, Voyager, yani Gezgin bölümünün bir hayli gelişmiş bir deneyim sunduğu kesin. Özellikle Wikipedia ile birlikte çalışması, ekran başında gezerken öğrenmenizi de sağlıyor kuşkusuz. O nedenle onu açtığınızda zamanınızın büyük kısmını ekran başında harcayabiliyorsunuz.
Temel olarak masaüstünüze bazı temel haritalama ve 3D araçlarla sanal bir dünya getiren Google Earth, yeni revizyonla birlikte bir nevi son dönemin popüler oyunları arasında bulunan, No Man's Sky gibi sizleri "sonsuz" bir yolculuğa davet ediyor. Google'ın web arayüzünde sunduğu kart uygulamasını Google Earth'e de getirmesi, kullanıcı ile etkileşimi kuşkusuz daha da arttırdı. Böylece Google Earth'te o an ziyaret ettiğiniz yer ile ilişkili bilgiyi hemen kart üzerinde görebiliyor, dilerseniz bunları kaydedebiliyorsunuz.
Özellikle seyahate çıkmadan önce, gidilecek noktaya mutlaka bu Gezgin adımıyla bir göz atmak iyi bir başlangıç olabilir. Böylece seyahate çıkmadan önce ziyaret edilmesi, görülmesi gereken yerler ve deneyimlenmesi gerekenleri belirleyebilirsiniz. Google Earth'ün ilk gününden bu yana sokak görünümleri olsun, harita üzerinde gezinme olsun; çok yönden geliştiği açık. Şimdilerde 360 videolar da dahil, sanal yolculuklar da mümkün. VR gözlüğünüz varsa, direkt bu sanal gezinin içine de girebiliyorsunuz.
Voyager işlevine, sol paneldeki Dümen simgesine tıklayarak ulaşmanız mümkün.
Google Earth'ü web'de kullanabildiğiniz gibi Android ve iOS platformunda uygulama ile telefonunuz üzerinden de görüntüleyebilmeniz elbette mümkün.
Ercan Uğurlu
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