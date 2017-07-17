Google Earth'a Kullanıcılar Da Fotoğraf Yükleyecek!
Google Earth, bir gün kendi fotoğraf ve videolarınızı yüklemenizi istiyor!
Google Earth, dünyadaki belli bölgelere iliştirilmiş özel fotoğraflar ve videolar gösteren Voyager özelliğini, bir gün kullanıcıların da fotoğraf ve video ekleyebileceği şekilde geliştirecek.
Brezilya'daki özel bir etkinlikte yapılan açıklamaya göre, Google'ın sahibi Alphabet, önümüzdeki iki-üç yıl süre içerisinde Google Earth'ı normal kullanıcıların fotoğraf, videolar, hikayeler ve diğer şeyler elemesine açmak istiyor.
Kullanıcılar, kendilerine özel anlam ifade eden yerleri işaretleyerek orası hakkında hikayeler yazabilecek, resimler ve videolar da ekleyebilecekler. Ve tabii ki bu diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek.
Google Earth'te çalışan Rebecca Moore şöyle diyor: "Aile geçmişinizin hikayesi, favori yürüyüş geziniz -- her şey olabilir, çok farklı bir şey olmasına gerek yok."
Kullanıcıların oluşturduğu Voyager içeriğini kontrol etmek ve kötüye kullanılmasını engellemekse çok zor bir iş olabilir. Çünkü bu özellik devreye girdiğinde bir dünya dolusu içerik dünyanın her yerinden sürekli olarak yüklenecek.
H. Hüseyin Öztürk
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