Google "En İyi Torrent Sitelerini" Önermeye Başladı
Google'ın arama sonuçlarında çıkan "En iyi torrent siteleri" önerisi, çok tartışılacak gibi görünüyor!
Google, Hollywood'daki en üst düzey yöneticileri ve telif hakkı sahiplerini çileden çıkaracak bir hamleyle arama sonuçlarında popüler torrent sitelerini göstermeye başladı.
Yeni keşfe göre Google'da "torrent sites" veya "best torrent sites" aramasını yaptığınızda en üstte özel seçilmiş torrent siteleri yan yana sıralanıyor. Bu aramayı ve Türkçesini Türkçe Google'da yaptığımızda ise yalnızca standart arama sonuçlarıyla karşılaştık. Sıralanan siteler arasında The Pirate Bay, RARBG ve IsoHunt gibi adı daha önce korsancılıkla anılan ünlü siteler var.
Google'ın bu değişikliği ne zaman yaptığı bilinmiyor ancak TorrentFreak, sürekli yapılan aramaların etkili olmuş olabileceğini söylüyor. Şu an itibariyle Google'ın siteler arasında Hulu ve Crackle gibi yasal alternatifleri torrent siteleri arasında gösterdiği de gözden kaçmıyor.
Google ve Microsoft'un İngiltere'de çevrimiçi korsancılığı engellemek üzere anlaşmalar yaptıklarını hatırlayacak olursak, Google'ın bu tutarsız durumu fark edip düzeltmesi çok zaman almayabilir.
Zeynel A. Öztürk
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