Google Fiber, Zamana Ayak Uydurdu, 100mbps Planını Kaldırdı

Amerika'da belirli bölgelerde hizmete açık olan Google Fiber'in en önemli özelliği, gigabit hızındaki bağlantıydı. Ancak Google, buna rağmen fiyatı uygun 100Mbps'lik bir bağlantı da sunuyordu. Google'dan gelen yeni bir duyuru, 50 dolarlık 100Mbps planının, yeterince hızlı olmadığı gerekçesi ile kaldırılacağını söylüyor ve sadece gigabit ile yola devam edecek gibi görünüyor.
Google'a göre Google Fiber piyasaya çıktığı zaman gigabit internet bağlantısına rastlamak zordu ve ABD'deki ortalama internet hızı, "tek hanelerde sürünüyordu". 2019 itibariyle tablo değişti ve bugün AT&T, Comcast gibi sağlayıcılar, gigabit bağlantı seçenekleri sunuyorlar. Google, bunda video akışı, akıllı ev cihazları ve oyunların bağlantı ve hız talebinin önemli payı olduğunu söylüyor.
Firma, 5 Aralık'tan itibaren yeni Fiber müşterilerine YouTube TV'ye kaydolma seçeneği de sunacağını söyledi.
Google'ın artık ne ucuz, ne de hızlı sayılan 100mbps planını kaldırma kararı yerinde gibi görünüyor. Buna karşın bir seçeneğin ortadan kalktığı ve Fiber'in ayda 70 dolarlık ücretinin (Amerika için) biraz yüksek olduğu açık.
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