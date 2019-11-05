Google, Fitbit Konusunda Rakipsiz Değilmiş!

Google, satın aldığı giyilebilir teknoloji devi Fitbit için önemli bir rakip ile mücadele etmek zorunda kalmış!

Facebook da Fitbit'i Satın Almak İstemiş

Google, Fitbit'in 2,1 milyar dolara satın aldı ancak yeni bir rapor, bundan hemen önce Facebook'un da Fitbit'i almak istediğini ortaya çıkardı. Ancak Google'ın teklifi, Facebook'un teklifinden daha yüksekti.

İddialara göre Mark Zuckerberg ve yönetici arkadaşları, Google'ın ödemeye hazırlandığı ücretin sadece yarısını teklif ettiler. Rapor doğruysa yaşananlar, Facebook'un donanım ürünlerini genişletmek istediğini gösteriyor. Sosyal medya devi şu an videolu görüşme cihazları geliştiriyor. Firma, Oculus VR'ı 2014'te 2 milyar dolar karşılığında satın almıştı. İnsanların kolundan veri toplamak, firmanın reklam gelirleri ve diğer veri ihtiyaçları için bulunması zor bir kaynak olabilirdi.

Google'ın çatısı altına giren Fitbit'in hangi yenilikleri sunacağı merak konusu. Uzun zamandır dedikodusu yapılan Pixel Watch, Fitbit'in de teknolojisiyle belki de gerçeğe dönüşecek. Bu arada Fitbit'in kendi uygulamalarının yerini Wear OS ve Google Fit'in aldığını görebiliriz.

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