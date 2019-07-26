Google Fotoğraflar 1 Milyar Kullanıcıyı Aştı

Google'ın Fotoğraflar uygulamasını kullananların sayısı, Facebook ve Instagram'dan bile hızlı bir biçimde 1 milyara ulaştı!

Google Fotoğraflar 1 Milyar Kullanıcıyı Aştı

Google, çektiğiniz bütün fotoğrafları ücretsiz olarak bulutta depolayabilen Fotoğraflar uygulamasının bir milyar kullanıcıyı aştığını doğruladı.

Fotoğraflar uygulaması (orijinal adıyla Photos), I/O 2015'te Google+ hizmetinden ayrılıp, bağımsız hale gelmişti. Popüler uygulama, Arama, Gmail, Chrome, Drive, Haritalar, YouTube, Play Store ve Android'in ardından bir milyara ulaşan dokuzuncu Google ürünü oldu ancak bunu, çoğundan daha hızlı başardı. Örneğin Gmail'in on haneli sayılara ulaşması 12 sene sürmüştü. Facebook ve Instagram ise yaklaşık sekiz senede bir milyar kullanıcıya ulaştı.

Google'ın bu sayılara bu kadar hızlı ulaşmasının nedenlerinden bir tanesi, Fotoğraflar'a sıkça yeni ve faydalı özellikler eklemesi. Bunlardan sonuncusu olan Gallery Go, fotoğraflarınızı Android'de yönetmenize ve çevrim dışı depolamanıza izin veren, hafif bir uygulama.

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