Google Fotoğraflar'da Kişisel Videolar Sızdı!

Popüler Google uygulamasının, geçtiğimiz aylarda endişe verici bir sızıntı yaşadığı ortaya çıktı!

Google Fotoğraflar'da Kişisel Videolar Sızdı!

Google, Takeout işlevini kullanarak verilerini indiren bazı kullanıcıların Google Fotoğraflar verilerinin yanlışlıkla yabancılar tarafından indirildiğini doğruladı. Böylece birçok kullanıcının kişisel fotoğraflarını sakladığı Google Fotoğraflar, ilk büyük sızıntısını yaşamış oldu demek sanırız yanlış olmaz.

9to5Google'ın raporuna göre "teknik sorun" 21 Kasım ile 25 Kasım 2019 arasında yaşandı, ancak Google sorun hakkında kullanıcıları şimdi bilgilendirmeye başladı. Sorunun sadece videoları etkilediği, fotoğrafları içermediği söyleniyor. Sorun, videoların alakasız kullanıcıların arşivlerine girmesiyle yaşandı.

Yaşananları "sorundan" ziyade ciddi bir veri sızıntısı olarak değerlendirmek bizce daha doğru olacaktır. Android'li telefonlarla yüklü gelen Google Fotoğraflar, birçok kullanıcı tarafından kişisel fotoğraf ve videoları yedeklemek için kullanılıyor. Hizmetin böyle bir durumla karşılaşması, gerekli önlemlerin alınmadığının bir işareti gibi görünüyor. Sorunun iki ay sonra açıklanması ise bir başka endişe verici durum.

Bununla birlikte Google'ın gönderdiği epostalara bakılırsa firma, sorunu önemsiz gibi göstermeye çalışıyor. Epostada "arşivinizdeki bir veya iki videonun etkilendiği" söyleniyor. Firma, bu süre aralığında indirdiğiniz arşivlerin eksik olabileceğini de söylüyor, bu yüzden arşivinizi indirdiyseniz, tam olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var.

Google, sorunun bir daha yaşanmaması için gerekli analizleri yaptığını belirtiyor. Firma, sorundan tüm kullanıcıların yalnızca yüzde 0,01'inin etkilendiğini söylüyor. Ancak aktif Android kullanıcı sayısının 2,5 milyar olduğunu ve Google Fotoğraflar'ın popüler bir uygulama olduğunu düşündüğümüzde, onbinlerce kullanıcının sorundan etkilendiği söylenebilir.

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