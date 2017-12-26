Google Fotoğraflar'dan "2017'nin Gülümsemeleri"

Google'ın Fotoğraflar uygulaması, yıl içinde güldüğünüz anları bir araya getirerek 2017'nin bitişini kutluyor!

Google Fotoğraflar'dan "2017'nin Gülümsemeleri"

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