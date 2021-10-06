Google'dan Halen Internet Explorer 11 Kullananlara Çok Kötü Haber!

Google, arama motorunun Internet Explorer 11'i desteklemeyeceğini açıkladı ve Google Search'ü Microsoft'un eski tarayıcısı için destek vermeyen son ürün haline getirdi.
İlk olarak 2013 yılında Windows 8.1 ile birlikte piyasaya sürülen Internet Explorer 11, pek çok Windows kullanıcısı o sırada işletim sistemini güncelleme gereği duymadığı için Windows 7'ye geri taşınmıştı. Ancak sadece 3 yıl kadar sonra, 2015 yılına gelindiğinde Windows 10'un piyasaya sürülmesiyle Internet Explorer'ın yerini Microsoft Edge aldı.
Ancak Edge, Windows'un eski sürümlerinde bulunmadığından, Internet Explorer 11, Windows 7, 8 ve 8.1'de varsayılan tarayıcı olarak kaldı. Sonuç olarak, Google Chrome, Mozilla Firefox ve diğer üçüncü parti tarayıcıların gelişmiş bir tarama deneyimi sunmasına rağmen yine de tarayıcı pazar payını korumayı başardı.
Google, bu yılın mart ayında Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve diğer Google Workspace uygulamalarına yönelik desteği sonlandırdıktan sonra, nihayet Internet Explorer 11 için de Google Search desteğini sonlandırıyor.
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