Google Haritalar'a Mesajlaşma da Geldi!
Google'ın Haritalar uygulaması, sürpriz bir yenilikle birlikte artık daha yetenekli!
Bu günlerde her yanımız anlık mesajlaşma uygulamaları ile doldu. WhatsApp'tan tutun da Facebook Messenger'a kadar çok sayıda uygulama, uygulama mağazalarını doldurmuş durumda. Ama şimdi, farklı bir durumla karşı karşıyayız. Google, Haritalar uygulamasının içerisine bir anlık mesajlaşma özelliği ekliyor.
Henüz tüm kullanıcılara ulaşmasa da bu özellik, düşündüğünüz gibi arkadaşlarınızla mesajlaşmanız için geliştirilmemiş. Haritalar'ın Mesajlar seçeneğine girerek, işletmelerle anlık olarak mesaj alış verişinde bulunmanız mümkün. Örneğin bir lokantanın telefon numarasını bulamıyorsunuz ama iletişime geçmeniz lazım. İşte Haritalar'ın mesajlaşma özelliği bu gibi durumlar için var.
Tabii ki bu özellikten faydalanmak sadece sizin isteğinize kalan bir durum değil. İşletmelerin de, mesaj kabul etme seçeneğini aktif hale getirmesi gerekiyor.
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