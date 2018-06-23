Google, Hesap Ayarlarını Kullanmayı Kolaylaştırdı
Google, gizlilik ayarlarını daha kolay bulmanız için hesap ayarları sayfasını elden geçirdi!
Google hizmetlerindeki gizlilik ayarlarını bulmak, artık çok daha kolay olacak. Google, blog'unda yaptığı duyuruda hesap ayarlarının kullanımını biraz daha kolaylaştırdığını ve basitleştirdiğini söyledi.
Yaklaşık bir haftadır yürürlükte olan değişiklikler sayesinde Android kullanıcıları, Google Account sayfasında ayarlar içinde arama yapabiliyorlar. Elden geçirilen arayüz, gizlilik ayarlarını bulmayı kolaylaştırıyor. Bunun yanında Google, hesabınızda yanlış giden bir şeyler olduğunu düşünürse sizi uyarıyor.
Google'ın açıklamasına göre değişiklikler, ilerleyen aylarda web tarayıcılarına, iPhone ve iPad'lere de yansıyacak.
Yeni arayüz çok heyecan verici bir yenilik olmayabilir ancak şu sıralar gizlilik, öne çıkan bir konu ve teknoloji şirketleri, verilerinizi nasıl topladıkları konusunda mümkün olduğunca saydam olmaya çalışıyorlar.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın