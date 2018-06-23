Google, Hesap Ayarlarını Kullanmayı Kolaylaştırdı

Google, gizlilik ayarlarını daha kolay bulmanız için hesap ayarları sayfasını elden geçirdi!

Google, Hesap Ayarlarını Kullanmayı Kolaylaştırdı

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