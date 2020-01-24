Google I/O İçin Tarih Belli Oldu: Bu Yıl "Çakışma" Yok!

Google, geçtiğimiz yıl da yaptığı gibi, yayınladığı bir bulmaca ile, bu yılın I/O geliştirici konferansının tarihine yönelik ipuçları verdi. Hayranlara bulmacayı çözmek için bir miktar süre verildikten sonra firmanın CEO'su Sundar Pichai, etkinlik için resmi tarihleri Twitter üzerinde açıkladı. Etkinlik, 12 ve 14 Mayıs tarihleri aralığında gerçekleşecek.
Microsoft da kendi geliştirici konferansı Build için 2020 tarihlerini geçtiğimiz yılın sonlarına doğru açıklamıştı ve bu etkinlik 19-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Bunun anlamı da geçtiğimiz iki yılın aksine bu yıl etkinliklerin aynı tarihte gerçekleşmeyeceği ve hayranların, geliştiricilerin ve basının iki etkinlik arasında tercih yapmak zorunda kalmayacağı oluyor.
Google I/O, Mountain View firmasının büyük duyurularından bazılarının açıklandığı sahne olarak tanımlanabilir. Etkinlikte genellikle Android'in bir sonraki sürümü inceleniyor ve geçtiğimiz birkaç yıldır Google, Pixel olmayan cihazlar için işletim sisteminin ön izleme sürümlerini etkinlik sırasında yayınlıyordu. Pixel sahipleri ise ilk Android 11 ön izlemelerini etkinlikten önce edinebiliyorlar.
I/O ardından Microsoft kendi Build konferansını düzenleyecek ve bu konferansta Surface Duo ve Windows 10X hakkında daha fazla bilgi edinmemiz muhtemel gözüküyor. Daha sonra da WWDC ile Apple'ın sırası gelecek ve burada da firmanın kendi yazılım güncellemeleri tanıtılacak.
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