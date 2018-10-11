Google+ Kapandı, Dertler Bitmedi
Google Plus'ın kapanmasına kadar uzanan büyük skandal, Google'ın başını asıl bundan sonra ağrıtacak!
Geçtiğimiz gün Google, bir hata sonucu 500,000 hesabı etkisi altına alan bir veri sızıntısının Google+ servisindeki kullanıcı verilerini internete açtığını açıklayarak sosyal medya servisini kapatma kararı aldığını belirtmişti.
Google, bununla birlikte bu durumun Mart ayında keşfedilmesine rağmen ekibin aylar boyunca gizlemeyi tercih ettiğini de belirtti. Google'a göre bu tercihin sebebi, kullanıcı verilerinin kötüye kullanıldığı konusunda bir kanıtın bulunmaması ve hangi hesapların bu açıktan etkilendiğinin belli olmaması.
Fakat bu açıklamaların aksine Google, durumu yasal inceleme endişesi ve medyanın bu durumu sansasyonel olarak nitelemesine duyduğu korku nedeniyle de gizlemiş olabilir.
Buna rağmen Google'ın korktuğu başına gelecek gibi görünüyor. Almanya Veri Koruma Komisyonu, konu ile ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.
Bloomberg'in raporuna göre komisyonun başında bulunan Johannes Caspar, komisyonunun konu ile ilgili çalışma yürüttüğünü fakat bu noktada kendilerine Google'dan direkt olarak bir açıklama yapılmadığını belirtiyor. İrlanda'nın gizlilik komisyonunun da konu ile ilgili teknoloji devinden bir açıklama beklediği de raporlara yansıyan detaylardan.
Bu büyük gizlilik sorunu şu an yaşansaydı, Avrupa'da uygulanan sıkı GPDR (Genel Veri Koruma Düzenlemesi) kanunları çerçevesinde bu konu farklı bir şekilde eline alınacak ve Google çok ağır cezalara maruz kalacaktı. Ancak bu gizlilik sorununun GPDR yasalarının yürürlüğe alınmasından önce, yani Mart ayında yaşanmış olması; kanunların geriye doğru işlememesi esası sebebiyle Google'ı bu cezalardan kurtaran tek etken.
Google, Google+ verilerinin sızdırılmasının ardından şirketin yeni veri koruma yöntemlerine başvurduğunu ve Facebook'a rakip olarak geliştirilen medya ağının yakın bir tarihte tüketici konumunda kullanıcılara kapanacağını açıkladı. Görünüşe göre servis, bir şekilde firmalara hizmet vermeye devam edecek.
Doğan Kürşat Aktaş
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