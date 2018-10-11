Google+ Kapandı, Dertler Bitmedi

Google Plus'ın kapanmasına kadar uzanan büyük skandal, Google'ın başını asıl bundan sonra ağrıtacak!

Almanya, Google Plus'ı Mercek Altına Aldı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
PlayStation 5 Geliyor, Hem de Geri Uyumlulukla!
Instagram'dan Zorbalığa Yeni Çözümler!
Intel, İşlemci Dünyasında Çıtayı Tekrar Yükseltti
HP Bilgisayarı Yeniden İcat Ediyor
Android'in Navigasyon Barına Veda Edin

İlginizi çekebilir