Google'dan, Kayıp Android Telefonları Bulmak İçin Yeni Yol

Google, Cihazımı Bul uygulaması aracılığıyla cihazınızın yerini belirlemenin ve telefonunuzun kaybolması durumunda verilerinizin güvenliğini sağlamanın bir yolunu zaten sunuyor. Ancak bu uygulama yalnızca Google hesabınızda oturum açmış olan cihazları bulabiliyor.
Şimdi, kitle kaynak ağı yöntemini kullanarak Android kullanıcılarının telefonlarını bulmalarını sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışıldığına dair bilgilere erişildi. Sistem, Apple'ın Find My ağına benziyor. Alınan haberlere göre, Google Play Servislerinin beta sürümünde "Find My Device Network" adında bir girdiye rastlandı. Bu özellik her türlü Android yüklü cihazı bulmayı mümkün hale getirebilir.
Bu özelliğin detayları veya Android 12 sürümü ile uygulamaya konulup konulmayacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.
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