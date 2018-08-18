Google, Konum Geçmişi Açıklamasını Değiştirdi
Konum Geçmişi işlevini kapatsanız da konumunuzun takip edilmesi, tartışma yaratmıştı. Bunun üzerine Google bir adım attı ama...
"Konum geçmişi" seçeneğini kapatsanız bile konumunuzun izlendiğini geçtiğimiz günlerde itiraf eden Google, artık bu durumu web sitesinde daha açık bir biçimde belirtiyor.
Google Hesabı Yardımı sayfasına baktığımızda artık şu metni görüyoruz: "Bu ayar, Google Konum Hizmetleri ve Cihazımı Bul gibi cihazınızdaki diğer konum hizmetlerini etkilemez". "Bazı konum verileri, Arama, Haritalar gibi diğer hizmetlerdeki etkinliğiniz kapsamında kaydedilebilir. Konum geçmişini Google hesabınız için kapattığınızda, onu Google hesabınıza bağlı tüm cihazlar için kapatmış olursunuz."
Google, Associated Press'e yaptığı açıklamada bu değişikliği izlemenin devam ettiğinin daha anlaşılır olması adına yaptığını belirtti. Elbette yardım sayfasındaki anlatım dilini değiştirmek, izlendiğiniz gerçeğini değiştirmiyor. Hatta değişiklikler, Google'ın sizi nasıl izlediğini de tam olarak açıklığa kavuşturmuyor. Çoğu kullanıcının yardım sayfalarındaki bu bilgilere bakmayacağı da bir başka gerçek.
Zeynel A. Öztürk
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