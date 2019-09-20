Google Maps Incognito Modu Test Ediliyor

Google Maps'e gelmesi beklenen bu sürpriz işlevinin, kapalı beta olarak test edildiği ortaya çıktı!

Google Maps Incognito Modu Test Ediliyor

Google Maps için Google IO 2019'da duyurulan gizli gezinti işlevinin test edilmeye başlandığı ortaya çıktı.

Kapalı beta olarak Google Maps önizleme grubu tarafından denenmeye başlanan "incognito" işlevi, uygulamanın 10.26 sürümünde bulunuyor. İşlev, şu an yalnızca Android'deki Google Maps önizleme sürümünde yer alıyor. İşlevi uygulamanın ayarlarından etkin hale getirmek mümkün oluyor; bu durumda Google Maps konumunuzu paylaşmayı, konum geçmişinizi güncellemeyi ve verinizle Maps aramalarını kişiselleştirmeyi durduruyor.

Incognito modu etkin olduğuna, yukarıda görebileceğiniz gibi ekranın üst tarafında, üzerinde gizlilik modunun açık olduğunu belirten siyah bir çubuk görüntüleniyor. İşlevin Google Maps'ın Android Auto sürümünde de çalıştığını söyleyelim.

Yeni Google Maps işlevinin herkese ne zaman ulaşacağı belli olmasa da, işlevin kapalı beta olarak test edilmesi, yakın gelecekte kullanıma açılabileceğini gösteriyor.

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