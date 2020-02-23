Google, Microsoft Edge Kullananları Korkutmaya Çalışıyor

Google, Microsoft'un yeni tarayıcısının kendisine karşı bir tehlike oluşturduğunu düşünüyor olabilir mi? Görünüşe göre evet. Firma, Microsoft'un tarayıcısıyla Chrome web mağazasını ziyaret edenlere bir uyarı göstermeye başladı.
Microsoft Edge'in ilk sürümü pek yaygınlaşmamış, Microsoft bu yüzden tarayıcıyı Chromium motoruyla baştan aşağı yenilemişti. Yeni Edge, bu sayede Chrome için tasarlanan eklentileri kullanabiliyor. Bunun Edge'i çok daha çekici bir web tarayıcısı haline getirdiği açık.
Windows Latest'e göre Chrome web mağazasını Edge ile ziyaret eden kullanıcılar, şu uyarıyı görmeye başladılar: "Google, eklentileri güvenli olarak kullanabilmeniz için Chrome'a geçmenizi öneriyor."
Uyarı, Chrome eklentilerini yüklemeye engel olmasa da, tarayıcınızın Chrome kadar güvenli olmadığı mesajını veriyor. Bunun doğru olup olmadığı ise bilinmiyor; bilinen iki tarayıcının da arka planda aynı teknolojiyi kullandığı. Zaten çok büyük bir pazar payına sahip olan Chrome'un rakiplerini bu şekilde, korkutma taktikleri kullanarak gizlice ezmesi, tartışılacak gibi görünüyor.
Google, korkutma taktiklerini daha önce de kullanmış ve Edge üzerinde Google Teams, Gmail, Google Docs ve YouTube Music gibi Google hizmetlerini kullananlara benzer uyarılar göstermişti. Elbette bu tür davranışların Google'a has olmadığını, aynısını Microsoft'un da yaptığını belirtmekte fayda var. Microsoft'un tarayıcısı, Windows 10 ile varsayılan olarak geliyor ve bunun yanında Microsoft, Chrome'u arattığınızda ve yüklediğinizde sizi Edge'i bırakmaktan vazgeçirmeye çalışıyor.
Yine de bu, Google'ın davranışını haklı çıkarmıyor. Chrome'un pazar payı bu kadar yüksekken firmanın rakiplere tahammül edememesi, firmanın kötü bir alışkanlık haline gelen bir davranışı olabileceği gibi, kendi tarayıcısının gücüne olan güveninin azalmasından kaynaklanıyor da olabilir.
İki firma canınızı sıkarsa, her zaman Vivaldi gibi (yine Chromium tabanlı) bir web tarayıcısını deneyebileceğiniz hatırlatalım.
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