Google, Mobil Aramalarda "Dur Diyene Kadar Devam" Dönemini Başlatıyor!

Google, aramalarda yeni bir dönemi başlatıyor: İnternet arama devi, mobil aramalarda siz dur diyene kadar arama sonuçları getirmeye devam edecek!

Google "dur" diyene kadar arayacak

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