Windows 11'in Uyumsuz PC'lere Yüklenme Durumu Bilmeceye Döndü!

Windows 11'in sistem gereksinimlerini karşılamayan PC'lere kurulması, bu PC'lerin güncelleme alamayacakları anlamına geliyor. Ama yaşananlar, bu durumu tam bir bilmeceye dönüştürmüş durumda!