Windows 11'in Uyumsuz PC'lere Yüklenme Durumu Bilmeceye Döndü!

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i tanıtırken, Windows 11 ile uyumlu olmayan PC'lere Windows 11'in ISO dosyaları aracılığıyla yüklenebileceğini söylemiş, ancak bu durumda işletim sistemi güncellemelerinin alınamayacağını, defalarca üzerine basa basa belirtmişti.
Hal böyleyken, Salı günü bilgisayarlara gönderilmeye başlanan ilk resmi Windows 11 (KB5006674) güncellemesinin desteklenmeyen PC'lere gelmemesi gerekiyordu. Ancak, Microsoft'un aksine işaret eden tüm açıklamalarına rağmen, desteklenmeyen PC'lere kurulmuş Windows 11'lere de rahatça yüklenmeye başladı.
GHacks.net ve HTNovo'nun iddialarına göre, desteklenmeyen PC'ler Microsoft Defender Antivirus, .NET Framework ve Windows Malicious Software Removal Tool güncellemelerini Windows Güncellemesi üzerinden aldılar.
Elbette bu konu üzerine bir anda heyecanlanıp her şeyin yolunda gittiğini düşünmemek gerekli. Bu ilk güncellemelerin yüklenebilmiş olması, bundan sonra gelecek güncellemelerin de yükleneceği anlamına gelmiyor. Yani, Microsoft bu konudaki politikasını istediği gibi değiştirebilir, zira zaten desteklenmeyen PC'lere güncelleme gelmeyeceğini resmi olarak açıklamıştı.
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