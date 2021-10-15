Windows 11'in Uyumsuz PC'lere Yüklenme Durumu Bilmeceye Döndü!

Windows 11'in sistem gereksinimlerini karşılamayan PC'lere kurulması, bu PC'lerin güncelleme alamayacakları anlamına geliyor. Ama yaşananlar, bu durumu tam bir bilmeceye dönüştürmüş durumda!

Windows 11'le uyumlu olmayan PC'lere sürpriz!

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