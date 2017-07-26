Google Pixel 2, LG G6 ve HTC U11'den Hızlı Olacak!
Yeni bir dedikoduya göre Google'ın yeni telefonu, henüz piyasada olmayan bu Snapdragon işlemciyi kullanabilir ve dev rakiplerini geride bırakabilir!
Pixel 2'nin güçlü bir telefon olacağından şüphe yok ancak dedikodulara göre Snapdragon 836 sayesinde piyasanın en güçlüsü olabilir.
Fudzilla'nın "sektör dostlarına" göre Snapdragon 836, bu senenin Sony Xperia XZ Premium, HTC U11 gibi telefonlarında kullanılan Snapdragon 835'in üzerine bir miktar geliştirme sunacak. Performans olarak muhtemelen çok büyük bir farkla karşılaşmayacağız, ancak CPU ve GPU'nun saat hızındaki artış, yaklaşık yüzde 10'luk bir hızlanmaya denk gelebilir.
Bu şimdilik sadece bir dedikodu ancak aynı şeyin ilk Pixel'de yaşandığını da hatırlıyoruz. Pixel, piyasadaki amiral gemileri Snapdragon 820'yi kullanırken Snapdragon 821'e yer veren ilk telefon olmuştu. Bu yüzden en hızlı telefon için bekliyorsanız, Ekim'e kadar beklemenizde fayda olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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