Google Pixel 2, LG G6 ve HTC U11'den Hızlı Olacak!

Yeni bir dedikoduya göre Google'ın yeni telefonu, henüz piyasada olmayan bu Snapdragon işlemciyi kullanabilir ve dev rakiplerini geride bırakabilir!

Google Pixel 2, LG G6 ve HTC U11'den Hızlı Olacak!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Google, Android Kullananlarla Dalga Geçti
Moto Z2 Force Artık Gerçek; İşte Özellikleri!
Facebook'ta Küçük Çaplı Bir İsyan Çıkmak Üzere...
Whatsapp Web Nedir, Nasıl Kullanılır?
Harika Fotoğraf Çekmek İçin İpuçları

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir